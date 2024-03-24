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Владелец Crocus рассказал о работе систем безопасности и пожаротушения в зале

Владелец Crocus рассказал о работе систем безопасности и пожаротушения в зале

РИАМО - 24 мар. Владелец Crocus City Hall Араз Агаларов отметил, что противопожарные системы и спринклерная система концертного зала находились в исправном состоянии, и поддерживали несколько часов его так, что не было обрушения и посетители могли выйти, сообщает РБК.

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