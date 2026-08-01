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«Мне имя мамы приносило больше проблем». Почему дочь Глюкозы при этом называла её своей главной опорой

«Мне имя мамы приносило больше проблем». Почему дочь Глюкозы при этом называла её своей главной опорой

В августе 2025 года Лидия Чистякова, выступающая под псевдонимом Ray, произнесла в одном интервью две фразы, которые на первый взгляд трудно совместить.

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