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Княгиня полуночи: Загадка Евдокии Голицыной, хозяйки Петербургского салона

Княгиня полуночи: Загадка Евдокии Голицыной, хозяйки Петербургского салона

Княгиня Евдокия Голицына была одной из известнейших личностей XIX века. Прекрасно образованная и очаровательная, она сводила мужчин с ума красотой и интеллектом, но при этом репутация ее оставалась безупречной.

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