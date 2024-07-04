Княгиня полуночи: Загадка Евдокии Голицыной, хозяйки Петербургского салона

Княгиня Евдокия Голицына была одной из известнейших личностей XIX века. Прекрасно образованная и очаровательная, она сводила мужчин с ума красотой и интеллектом, но при этом репутация ее оставалась безупречной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии