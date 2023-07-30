Минобороны: силы России пресекли попытки Киева атаковать Крым 25 беспилотниками

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что украинские силы в ночь с 29 на 30 июля совершили попытку атаковать объекты Крыма 25 дронами, 16 из которых уничтожили средства ПВО, а девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.