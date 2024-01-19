Кузбасские учёные разработали инновационную технологию выращивания газона для условий Сибири

Технология, созданная специалистами, сокращает сроки выращивания рулонных газонов (с 1,5 лет до 1 года) и значительно упрощает озеленение частных объектов и общественных пространств в почвенно-климатических условиях региона.
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