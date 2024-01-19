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Вести Кузбасс

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Кузбасские учёные разработали инновационную технологию выращивания газона для условий Сибири

Кузбасские учёные разработали инновационную технологию выращивания газона для условий Сибири

Технология, созданная специалистами, сокращает сроки выращивания рулонных газонов (с 1,5 лет до 1 года) и значительно упрощает озеленение частных объектов и общественных пространств в почвенно-климатических условиях региона.

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