Турция: рай для любителей солнца, моря и роскоши

Турция, с ее богатой историей, разнообразными ландшафтами и гостеприимными людьми, славится не только своими древними руинами и живописными пейзажами, но и прекрасными отелями, предлагающими незабываемый отдых для всех.
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