AMD выпустит процессоры со стеклянными подложками. Они будут первыми

AMD собирается использовать стеклянные подложки для процессоров в период с 2025 по 2026 годКомпания AMD анонсировала планы по использованию стеклянных подложек в производстве процессоров, начиная с 2025 или 2026 года.
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