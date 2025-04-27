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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В 1-м раунде плей-офф НХЛ никто не выиграл серию со счетом 4-0 во 2-й раз за 3 последних сезона

«Тампа» одержала первую победу в серии с «Флоридой» (5:1, 1-2), а «Оттава» размочила счет в серии с «Торонто» (4:3 ОТ, 1-3).

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