Навстречу звездам: о чем Путин говорил с молодыми учеными космической отрасли

С теми, кто в ближайшие годы будет строить российскую космическую станцию, пообщался Владимир Путин. Президент посетил подмосковный Королев, который считается мозговым центром этой отрасли в нашей стране.
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