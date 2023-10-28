Не нужны их извинения, и они не нужны России, надо просто их высылать из РФ. Всех

Александр Доливо

Эти обезьяны поймут только автомат Калашникова, который следует применять для убеждения мигрантов из Центральной Азии и Азербайджана. Он т.е. АК-74, вылечивает не только педофилов, но и всех обезьян, желающих за счёт России обосноваться на её территории вместе со своим кишлаком. Как спрашивает сын своего отца глядя в окно: "Папа, а почему все мигранты, которые жили в нашем дворе на детской площадке так быстро разбегаются, сынок потом объясню, отвечает отец, - подай рожок с патронами, а то у меня закончились!"