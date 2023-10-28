В городе Валдай Новгородской области 15-летний таджик обмотался своим национальным флагом и пришел в школу №2.
Не нужны их извинения, и они не нужны России, надо просто их высылать из РФ. Всех
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
salnikovoleg salnikov
когда тебя чурки на пику насадят просто ради смеха. вот тогда скажешь что это постановка.
Ответить
2 д.
Виктор Луговой
...который, по фамилии судя, молдован.
Ответить
1 д.
Александр Доливо
Эти обезьяны поймут только автомат Калашникова, который следует применять для убеждения мигрантов из Центральной Азии и Азербайджана. Он т.е. АК-74, вылечивает не только педофилов, но и всех обезьян, желающих за счёт России обосноваться на её территории вместе со своим кишлаком. Как спрашивает сын своего отца глядя в окно: "Папа, а почему все мигранты, которые жили в нашем дворе на детской площадке так быстро разбегаются, сынок потом объясню, отвечает отец, - подай рожок с патронами, а то у меня закончились!"
Ответить
11 мин.
Свежие комментарии