Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не нужны их извинения, и они не нужны России, надо просто их высылать из РФ. Всех

Не нужны их извинения, и они не нужны России, надо просто их высылать из РФ. Всех

В городе Валдай Новгородской области 15-летний таджик обмотался своим национальным флагом и пришел в школу №2.

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Комментарии
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salnikovoleg salnikov
когда тебя чурки на пику насадят просто ради смеха. вот тогда скажешь что это постановка.
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2 д.
Виктор Луговой
...который, по фамилии судя, молдован.
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1 д.
Александр Доливо
Эти обезьяны поймут только автомат Калашникова, который следует применять для убеждения мигрантов из Центральной Азии и Азербайджана. Он т.е. АК-74, вылечивает не только педофилов, но и всех обезьян, желающих за счёт России обосноваться на её территории вместе со своим кишлаком. Как спрашивает сын своего отца глядя в окно: &quot;Папа, а почему все мигранты, которые жили в нашем дворе на детской площадке так быстро разбегаются, сынок потом объясню, отвечает отец, - подай рожок с патронами, а то у меня закончились!&quot;
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