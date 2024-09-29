Мария Кожевникова впервые вышла на красную дорожку с 7-летним сыном

Актриса появилась на открытии Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво». Мария Кожевникова Пресс-службаМария Кожевникова 28 сентября прилетела в Сочи и посетила церемонию открытия Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво», которая состоялась в Летнем театре.
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