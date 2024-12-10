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В России могут появиться единые правила запуска фейерверков

В России могут появиться единые правила запуска фейерверков

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать единые правила запуска фейерверков в городах и крупных населённых пунктах.

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