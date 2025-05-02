Туманность Де Мерана

Messier 43, NGC 1982 или Малая Туманность Ориона Эту туманность можно сравнить с пригородом мегаполиса, который в какой-то момент был поглощен большим городом и больше не носит своего исторического названия.
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