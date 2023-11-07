Около 200 жителей Пензы присоединились к «Студенческому донорскому марафону»

Осенний «Студенческий донорский марафон» завершился в Пензенской области. Мобильные пункты забора крови, организованные Пензенским областным клиническим центром крови, действовали на территории высших учебных заведений и колледжей.
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