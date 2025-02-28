В суде по делу о скандальном ФОКе закончили слушать показания свидетелей обвинения

Последними суд заслушал свидетелей, которые проводили лабораторные испытания работ Индустриальный районный суд Барнаула выслушал всех свидетелей со стороны обвинения в суде по делу Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна, которые выступали подрядчиками при строительстве печально известного ФОКа на ул.