В суде по делу о скандальном ФОКе закончили слушать показания свидетелей обвинения

Последними суд заслушал свидетелей, которые проводили лабораторные испытания работ Индустриальный районный суд Барнаула выслушал всех свидетелей со стороны обвинения в суде по делу Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна, которые выступали подрядчиками при строительстве печально известного ФОКа на ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии