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В суде по делу о скандальном ФОКе закончили слушать показания свидетелей обвинения

В суде по делу о скандальном ФОКе закончили слушать показания свидетелей обвинения

Последними суд заслушал свидетелей, которые проводили лабораторные испытания работ Индустриальный районный суд Барнаула выслушал всех свидетелей со стороны обвинения в суде по делу Ивана Куца, Евгения Якунина и Артура Манасяна, которые выступали подрядчиками при строительстве печально известного ФОКа на ул.

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