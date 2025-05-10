❗️В Севастополе в ДТП погиб 27-летний водитель мотороллера На улице Терлецкого водитель мотороллера Scyba съехал с дороги, врезался в каменный забор и опрокинулся, сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.
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❗️В Севастополе в ДТП погиб 27-летний водитель мотороллера На улице Терлецкого водитель мотороллера Scyba съехал с дороги, врезался в каменный забор и опрокинулся, сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.