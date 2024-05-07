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Смотревшие в СССР не пройдут: 10 лучших советских комедий, авторов которых никто не знает

Смотревшие в СССР не пройдут: 10 лучших советских комедий, авторов которых никто не знает

Вы никто или все-таки кто-то? Проверьте себя! Леонид Гайдай, Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева и на съемках кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), фото: Legion MediaВсе эти советские кинокомедии все вы смотрели уже столько раз, сколько зерен в мешке, сколько капель в море и сколько звезд на небе.

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