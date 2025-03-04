Восточно-китайская ярмарка: инновации, экология и цифровая трансформация

1 марта в Шанхайском новом международном выставочном центре стартовала 33-я Восточно-китайская ярмарка, крупнейшее региональное торговое мероприятие, на котором были представлены последние инновации и тенденции в текстильной, швейной и легкой промышленности.
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