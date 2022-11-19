Двойной удар! Немков и Нурмагомедов возвращаются из США с чемпионскими поясами

Турнир Bellator 288 в Чикаго получился триумфальным для российских бойцов: Вадим Немков отстоял титул в полутяжелом весе против американца Кори Андерсона, а Усман Нурмагомедов отобрал звание лучшего в легком дивизионе у бразильца Патрики Фрейре.
Турнир Bellator 288 в Чикаго получился триумфальным для российских бойцов: Вадим Немков отстоял титул в полутяжелом весе против американца Кори Андерсона, а Усман Нурмагомедов отобрал звание лучшего в легком дивизионе у бразильца Патрики Фрейре.
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