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Двойной удар! Немков и Нурмагомедов возвращаются из США с чемпионскими поясами

Двойной удар! Немков и Нурмагомедов возвращаются из США с чемпионскими поясами

Турнир Bellator 288 в Чикаго получился триумфальным для российских бойцов: Вадим Немков отстоял титул в полутяжелом весе против американца Кори Андерсона, а Усман Нурмагомедов отобрал звание лучшего в легком дивизионе у бразильца Патрики Фрейре.

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