Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 982 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Жаров
    А вам не кажется,что на флаге Израиля,в центре звезды Давида,все отчетливее проступает свастика? Жертвы превзошли муч...Россия потеряла д...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Вы хотели спросить про Калининград? Вообще-то правильное название города было КёнигсбергРоссия потеряла д...
  • epobedimski
    А чей Кененсберг ?Россия потеряла д...

Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт

Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  После событий 2 мая 2014 года в Одессе, а затем карательных операций Киева на Донбассе, перед Россией встала крайне серьёзная задача определения тех, кто совершал эти преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Шушпанникова
спасибо,вам  ребята.....горжусь
Ответить
15 час.
Zoia Goldshtab
Работайте,парни! Громите их,их же оружием!!!!
Ответить
12 час.
МД
Михаил Дементьев
Верится с трудом? А было бы отлично.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх