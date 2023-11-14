Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. После событий 2 мая 2014 года в Одессе, а затем карательных операций Киева на Донбассе, перед Россией встала крайне серьёзная задача определения тех, кто совершал эти преступления.
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