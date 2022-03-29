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РБК: экономисты РАН и ЦМАКП предложили создать в РФ новую платежную единицу

РБК: экономисты РАН и ЦМАКП предложили создать в РФ новую платежную единицу

Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами.

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