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Жена Станислава Бондаренко попала в реанимацию после тяжелых родов и потери крови

Жена Станислава Бондаренко попала в реанимацию после тяжелых родов и потери крови

Актер Станислав Бондаренко в 4-й раз стал отцом, а его супруга Аурелия Алехина прошла через серьезные испытания в родильном отделении.

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