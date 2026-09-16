СЕВЭНКО запускает третью нитку водовода в Ноябрьске через месяц после аварии

В Ноябрьске спустя месяц после аварии на водопроводе качество воды остаётся неудовлетворительным. АО «СЕВЭНКО» запускает третью нитку водовода.
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