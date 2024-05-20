Травмы у младенца и гибель водителя: ДТП с большегрузом в Братском районе

В Братском районе произошло ДТП вчера вечером на федеральной автодороге “Вилюй”, на 195-м километре. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля “Hyundai Solaris”, двигаясь из Братска в сторону Тулуна, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем “MАN”, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.