Котенок: бойцы ВС России ведут зачистку Курахово

Российские военные зачищают Курахово в ДНР, город практически освобождён от противника, однако в некоторых местах остались украинские военные, сообщил накануне Нового года военный корреспондент Юрий Котенок.
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