Бывший аналитик ЦРУ объяснил эффективность российских планирующих авиабомб в Украине

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон вооружённым силам Украины среди всех применяемых средств поражения.
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