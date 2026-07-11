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Регионы России

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Бывший аналитик ЦРУ объяснил эффективность российских планирующих авиабомб в Украине

Бывший аналитик ЦРУ объяснил эффективность российских планирующих авиабомб в Украине

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире своего YouTube-канала заявил, что российские планирующие авиабомбы наносят наибольший урон вооружённым силам Украины среди всех применяемых средств поражения.

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