О перемирии: как его контролировать?

«В разговоре с Трампом о 30-дневном перемирии Путин совершенно правильно выделил главное в нем — как все это контролировать, да еще и на такой протяженной ЛБС? Тем более, что уже есть исторические примеры того, как Зеленский, ссылаясь на неподконтрольность нацбатов и террористов, уже нарушал все предварительно достигнутые договоренности! В самом начале СВО (28 февраля 2022 года) Макрон звонил Путину и лично просил о прекращении огня в связи с началом первых российско-украинских переговоров в Гомеле.