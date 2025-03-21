Русская весна
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Русская весна

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О перемирии: как его контролировать?

О перемирии: как его контролировать?

«В разговоре с Трампом о 30-дневном перемирии Путин совершенно правильно выделил главное в нем — как все это контролировать, да еще и на такой протяженной ЛБС?  Тем более, что уже есть исторические примеры того, как Зеленский, ссылаясь на неподконтрольность нацбатов и террористов, уже нарушал все предварительно достигнутые договоренности!  В самом начале СВО (28 февраля 2022 года) Макрон звонил Путину и лично просил о прекращении огня в связи с началом первых российско-украинских переговоров в Гомеле.

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