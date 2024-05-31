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После "Крокуса" шутки окончены. МВД депортирует вдвое больше мигрантов

После "Крокуса" шутки окончены. МВД депортирует вдвое больше мигрантов

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Комментарии
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Chilipeper
Наверное судьба у нас такая - 33 года запрягать, а потом ехать, хлыстом погоняя 🤷‍♀️
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13 час.
Natalija Osminina
Судьба...
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13 час.
ПС
Патриот Сусанин
Несчастья будут нарастать, пока колокольцевы, володины, матвиенки будут рулить!!!
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6 час.

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