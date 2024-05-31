После "Крокуса" шутки окончены. МВД депортирует вдвое больше мигрантов

Майор Гром На днях пришла хорошая новость: правительство России поддержало законопроект, внесённый в Государственную Думу Министерством внутренних дел о праве правоохранителей выдворять иностранных граждан из страны без решения суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии