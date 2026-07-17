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Дочь Орнеллы Мути заявила, что приступила к оформлению гражданства РФ

Дочь Орнеллы Мути заявила, что приступила к оформлению гражданства РФ

Певица Найке Ривелли, дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути, сообщила, что планирует приобрести жильё в Москве или Санкт-Петербурге и уже приступила к оформлению российского гражданства.

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