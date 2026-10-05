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Царьград

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Водитель автобуса в Чайковском выплатил 40 тысяч рублей кондуктору

Водитель автобуса в Чайковском выплатил 40 тысяч рублей кондуктору

Суд обязал водителя автобуса из Чайковского выплатить 40 тысяч рублей 65-летней женщине-кондуктору, которую он оттолкнул во время конфликта на остановке, причинив ей кровоподтёки и психологическую травму.

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