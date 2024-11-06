На юге Урала снежный покров достигает 15 см

Снег в регионах Уральского федерального округа сегодня ночью выпал неравномерно. Как сообщает Уралгидрометцентр, самые сильные снегопады циклон принес в Челябинскую область, высота снежного покрова в юго-западной части области составляет 15 см.
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