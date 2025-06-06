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В МИД объявили о намерении восстановить права русскоязычных на Украине

В МИД объявили о намерении восстановить права русскоязычных на Украине

Россия будет настаивать на восстановлении прав русскоязычных жителей Украины. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров во время обращения по случаю Дня русского языка.

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