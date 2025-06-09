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Царьград

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Renault собирается начать производство дронов для поддержки Украины

Renault собирается начать производство дронов для поддержки Украины

Французская компания Renault планирует начать производство дронов для Украины. Несмотря на отсутствие окончательного решения, журналисты обнаружили в даркнете планы по развертыванию мощностей у границы.

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