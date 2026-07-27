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Долина похвасталась подаренной ей квартирой

Долина похвасталась подаренной ей квартирой

Певица Лариса Долина рассказала, что уже живет в новой квартире, которую подарили ей друзья. Ее слова передает ТАСС, Народная артистка России, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что знакомые купили ей жилье после скандала с продажей квартиры в Хамовниках.

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Комментарии
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Владимир Петрович
&quot;Схема Долиной&quot; признана Верховным Судом РФ незаконной. Большинство россиян после этого относятся к Долиной отрицательно. Хотелось бы узнать фамилии друзей, которые способны на такие шикарные подарки...
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1 м.