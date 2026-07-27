Долина похвасталась подаренной ей квартирой

Певица Лариса Долина рассказала, что уже живет в новой квартире, которую подарили ей друзья. Ее слова передает ТАСС, Народная артистка России, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что знакомые купили ей жилье после скандала с продажей квартиры в Хамовниках.