Певица Лариса Долина рассказала, что уже живет в новой квартире, которую подарили ей друзья. Ее слова передает ТАСС, Народная артистка России, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что знакомые купили ей жилье после скандала с продажей квартиры в Хамовниках.
Долина похвасталась подаренной ей квартирой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петрович
"Схема Долиной" признана Верховным Судом РФ незаконной. Большинство россиян после этого относятся к Долиной отрицательно. Хотелось бы узнать фамилии друзей, которые способны на такие шикарные подарки...
Ответить
1 м.
Свежие комментарии