Пригожин: уход ряда артистов из России открыл новые возможности для творчества

Певица Валерия решила вернуться на сцену, поскольку многие российские артисты сбежали из России, что привело к появлению свободного пространства для нового творчества, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной предстоящему юбилею своей жены.