Бронирование турбаз на лето 2022 в горном алтае

Несколько дней назад я опубликовал пост о том, что мы по традиции открыли раннее бронирование на «Лето 2022», так вот, этот пост собрал лайков меньше, чем количество забронированных номеров!Судя по всему, летний сезон 2022 года в «Бухте Весёлого Роджера» будет невероятно жарким!У нас уже появились «даты в СТОПЕ», для номеров категории «Семейный с кухней 1-й этаж»!Да, я похвастался, могу!На всякий случай напомню, что в данный момент и до 31-го декабря включительно, при бронировании проживания на 2022 год, действует честная и беспроцентная рассрочка платежа, абсолютно без всяких скрытых комиссий и переплат!Для того что бы забронировать Вам по-прежнему необходимо написать в WhatsApp: +7-923-643-3398 Наталье (@nataliamedvedeva15) Она с радостью проконсультирует Вас по наличию свободных мест, и поможет выбрать способ оплаты.