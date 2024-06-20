В России создали краситель для визуализации опухоли головного мозга при операции

Сотрудники лаборатории органического синтеза Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали устойчивый аналог препарата, который окрашивает опухолевые ткани, позволяя хирургам их безошибочно находить и удалять.
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