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Орбан выступил с неожиданным предложением по России

Орбан выступил с неожиданным предложением по России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште© AP Photo / Denes Erdos Европейскому союзу необходимо пересмотреть санкции против России, цитирует премьера Венгрии Виктора Орбана агентство Reuters.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Как признано всеми, но справлять  нужду  против ветра - это отвратная идея. К тому же если идиоты  это пытаются сделать там уже не первый раз... Надо всегда  головою хорошо подумать, прежде чем подобное затеять...Ведь своею голой задницей никогда не надо им здесь пугать  ежа подчас.)))
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