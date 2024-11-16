Орбан выступил с неожиданным предложением по России

Влад Владимиров

Как признано всеми, но справлять нужду против ветра - это отвратная идея. К тому же если идиоты это пытаются сделать там уже не первый раз... Надо всегда головою хорошо подумать, прежде чем подобное затеять...Ведь своею голой задницей никогда не надо им здесь пугать ежа подчас.)))