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How Namibia Pulled Ahead In Africa’s Hottest Offshore Oil Basin

Namibia is rapidly emerging as Africa’s next major oil producer while neighboring South Africa, which controls roughly two-thirds of the same Orange Basin petroleum province, remains years behind in developing essentially the same petroleum system.

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