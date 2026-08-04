How Namibia Pulled Ahead In Africa’s Hottest Offshore Oil Basin

Namibia is rapidly emerging as Africa’s next major oil producer while neighboring South Africa, which controls roughly two-thirds of the same Orange Basin petroleum province, remains years behind in developing essentially the same petroleum system.
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