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После ракетного удара по пляжу на севастопольцев обрушилась новая атака

После ракетного удара по пляжу на севастопольцев обрушилась новая атака

Информационная атака обрушилась на севастопольцев после ракетного удара ВСУ по пляжу 23 июня. Руководитель ЦУР Надежда Бохан сообщила, что неизвестные пытались под видом журналистов и силовиков выманить у горожан кадры непосредственно самого момента ракетной атаки.

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