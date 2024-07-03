Россияне стали чаще планировать ремонт в новостройках

52 процента собираются начать его в ближайшие три года Согласно совместному исследованию сервиса «Ремонт со СберУслугами» и социальной сети «Одноклассники», 52% россиян планируют сделать ремонт в ближайшие три года.
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