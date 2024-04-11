Для милых — МАММ: Мультимедиа Арт Музей открылся после ремонта

После полутора лет ремонта Мультимедиа Арт Музей открывается восемью выставками, которые показывают ключевые для МАММ направления: русский фотоавангард во главе с Родченко, классику мировой фешен-фотографии, ранние фотографические опыты XIX века и, наконец, современное искусство.