Для милых — МАММ: Мультимедиа Арт Музей открылся после ремонта

После полутора лет ремонта Мультимедиа Арт Музей открывается восемью выставками, которые показывают ключевые для МАММ направления: русский фотоавангард во главе с Родченко, классику мировой фешен-фотографии, ранние фотографические опыты XIX века и, наконец, современное искусство.
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