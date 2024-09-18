Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нас используют как уголь, сгорающий в топке войны с Россией – Мосийчук

Нас используют как уголь, сгорающий в топке войны с Россией – Мосийчук

Украинский народ используют как топливо, которое нужно для войны с Россией. Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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