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Циципас о Зендае: «Я удивлен, что она каждую неделю ездит почти тем же маршрутом, что и мы»

Циципас о Зендае: «Я удивлен, что она каждую неделю ездит почти тем же маршрутом, что и мы»

Актриса появилась на полуфинале между Циципасом и Янником Синнером в рамках тура фильма «Претенденты» режиссера Луки Гуаданьино.

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