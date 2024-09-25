На Южный Урал возвращается бабье лето

В Челябинскую область возвращается бабье лето. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе будет еще прохладно: днем столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов, а ночью – опустятся до -6.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии