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РИА Новый день

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На Южный Урал возвращается бабье лето

На Южный Урал возвращается бабье лето

В Челябинскую область возвращается бабье лето. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в регионе будет еще прохладно: днем столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов, а ночью – опустятся до -6.

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