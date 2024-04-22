Врач Павлова рассказала о пищевых привычках, продлевающих жизнь

Растительный белок, содержащийся в бобах, является неотъемлемой частью рациона долгожителей Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала о правилах, которых придерживаются долгожители.
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