Пять минут до удара: как украинские БПЛА превращают видеосъёмку России в карту целей

Все вражеские дальнобойные БПЛА, вне зависимости от модификации и конфигурации, которые перемещаются над российской территорией, оборудованы видеокамерами, фиксирующими то, что находится на земле: антенны, радары, технику, стоянки транспорта и прочие объекты.
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