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Дешам о травме Бензема: «Слишком много матчей за короткий период. Но Карим сделает все, чтобы быть готовым к Австралии»

Главный тренер сборной Франции объяснил, почему Карим Бензема включен в заявку на ЧМ-2022. «Он будет с нами, несмотря на повреждение.

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