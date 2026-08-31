Робототехническая отрасль Китая вышла в мировые лидеры по надежности и интеллекту

Робототехническая отрасль Китая вышла в глобальные лидеры по надежности, уровню интеллекта и практическому применению, а обширный внутренний рынок открывает новые возможности для поставщиков технологий, отметил высокопоставленный руководитель глобального технологического дистрибьютора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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