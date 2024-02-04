Мигранты протоптали тропинку в силовые ведомства: “будут прикрывать и отмазывать своих?”.

ВераВерная

Неужели не понятно, зачем эти азиаты и кавказцы лезут в силовые структуры? Расчёт на будущее - когда в России у руля останется 50% представителей титульной нации, будет их выход на арену. И потекут широкие реки их соплеменников во все сферы жизни. Начнётся настоящий геноцид русских. Просто абсурд какой-то...давайте представим на секундочку что в Узбекии, Киргизии, Таджикии все структуры МВД заняты русскими? Это же фантастика, там такого никогда быть бы не могло! Так почему же мы принимаем этих нерусей на обучение пачками, почему ставим их на руководящие посты, почему позволяем им заводить здесь свои порядки? Потому что граждане РФ? Так прекратить эти подарки делать - раздача паспортов уже поставлена на поток. Вот что страшно. О чьих интересах эти силовики будут думать в первую очередь? Уж не о России, это точно, всегда и везде будут прикрывать своих соплеменников, что бы они не натворили.